Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах — это самое логичное решение в сложившейся ситуации. Сделать это будет непросто, потому что «рана карабахская с обеих сторон кровоточит». Таким мнением с «360» поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это самое логичное [решение]. <…> Это возможно, хотя это будет непростая задача, поскольку рана карабахская с обеих сторон кровоточит и остановить кровопролитие будет непросто. Но возможно. Я думаю, ни армяне, ни азербайджанцы по русским стрелять не будут. Кто, собственно, кроме нас, туда может войти? Туркам не будет доверять армянская сторона, иранцам не будет доверять азербайджанская сторона. То же самое с французами», — заявил Журавлев.

Политолог подчеркнул, что если на линии соприкосновения и появятся миротворцы, то это должны быть русские, однако мандаты им должны выдать по линии ОБСЕ. Такое разрешение на миротворческую деятельность вполне реалистично, так как к миру в регионе призывают как Россия, так и Соединенные Штаты и Франция.

Надеяться на быстрое согласие со стороны Азербайджанской стороны не стоит, так как есть турецкий фактор.

«Турки толкают азербайджанцев в спину, считая, что война должна быть, надеясь на победу в этой войне. Но, в принципе, азербайджанское руководство состоит из разумных людей, поэтому получить такое согласие непросто, но нельзя сказать, что абсолютно невозможно», — подытожил Журавлев.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить на заседании Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его мнению, слово президента России Владимира Путина должно стать решающим.

Война в непризнанной НКР продолжается уже восьмой день. Масштабные боевые действия на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Позже в конфликт на стороне Баку вмешалась Турция.