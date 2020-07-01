США хотят ввести санкции против Путина из-за талибов*

Американский сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США. Они предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей страны «за предполагаемый сговор с талибами*».

Сенатор предлагает ввести санкции, если разведка подтвердит сообщения СМИ о «сговоре» России с талибами*. Ранее газета New York Times напсиала со ссылкой на свои источники, что Россия, якобы выплачивала вознаграждение боевикам запрещенной в РФ группировки «Талибан»* за нападения на американских солдат в Афганистане.

Мендес предлагает «заморозить активы» и запретить въезд в страну властям РФ и лично президенту Путину. Также сенатор требует наложить запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России. Впрочем, нужно отметить, сегодня это сотрудничество сведено на нет, так как эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.

Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны РФ Мендес также призывает наказать санкциями. В США его считают виновным в целой серии преступлений, включая вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей в Великобритании.

Посольство России в США ранее потребовало от властей страны отреагировать на угрозы российским дипломатам, которые стали приходить после статьи New York Times. В российском МИДе эти новости назвали фейком.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков кратко ответил господину Мендесу на его слова о санкциях против Владимира Путина, пишет РИА «Новости».

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал он.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.