СМИ: в ЕС исключили введение санкций против госдолга РФ

В Евросоюзе не станут вводить санкции против госдолга РФ, как это сделали Соединенные Штаты. В знак солидарности с позицией американцев в ЕС предложили остановиться на других ограничениях.

Позицию ЕС насчет государственного долга России привел ТАСС со ссылкой на источник. Введение таких санкционных мер в Евросоюзе исключили.

Одновременно с этим некоторые страны предложили ограничения против нескольких российских граждан за кибератаки. Таким образом в ЕС хотят выразить солидарность Соединенным Штатам.

В Минфине назвали российский госдолг одним из самых надежных и низкорисковых финансовых инструментов в мире. Глава ведомства Антон Силуанов заметил, то США из-за санкций лишили выгоды собственные финансовые институты.

Новый санкционный пакет со стороны США запретил американским инвесторам после 14 июня покупать российские государственные облигации при первичном размещении. При этом американские владельцы российских ценных бумаг могут их приобретать или продавать среди других участников вторичного рынка.