Вучич заявил, что Сербии сейчас не до гей-парадов

Власти Сербии отменили всеевропейский гей-парад в Белграде из-за кризиса в Косово и Метохии и других проблем. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передало РИА «Новости».

«Говорю это не потому, что счастлив, а потому что не можем в тот момент, когда у нас Open Balkan, когда тяжелый кризис в Косово и Метохии, который не прекратится до 31 октября, и опасаюсь, что лишь углубится, так как никто не хочет уступать, а нам отступать некуда», — рассказал президент гражданам.

Про гей-парады он сказал, что ему «эти манифестации никогда не нравились», и он подобные мероприятия не посещает.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что вся Европа вымрет, если спецоперация России на Украине продлится еще год. По его словам, будет отменен рынок, «исчезнет все». Если Россия и дальше будет «потихоньку» и медленно продолжать СВО еще год или больше, то в 2023 году «не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас».