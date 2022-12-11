Мир 11 декабря 2022, 23:44 Вучич указал на террористические попытки Приштины покончить с «сербской проблемой» Президент Сербии Вучич обвинил Приштину в несоблюдении соглашений по Косову

Читать 360tv в

Приштина пытается решить «сербскую проблему» в Косове и Метохонии, используя собственную политику террора. Таким мнением президент Сербии Александр Вучич поделился в эфире Радио и телевидения страны по итогам заседания Совбеза.

По его мнению, косовская полиция сегодня вторглась со специальными подразделениями на населенную сербами территорию края. При этом международное сообщество не замечает этого.

Реклама

«Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии, в которой участвуют Курти, приштинские власти и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что ничего не происходит», — отметил Вучич.

Реклама

Как отметил госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович, ситуация в Косове может достигнуть точки невозврата. Развитию событий способствовали планы премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов руками военизированной полиции.

«Привели к такой ситуации односторонние действия Курти за последние 18 месяцев. Умышленная слепота Запада равносильна соучастию», — резюмировал он.

Власти Сербии также считают, что сербам, которые живут в Косове и Метохии, нужно избегать конфликтов с представителями миссии ЕС по верховенству закона.