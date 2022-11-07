Вучич сравнил возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой | 360°

Мир 07 ноября 2022, 03:51 Вучич сравнил возможную битву за Херсон со Сталинградской битвой Президент Сербии Вучич назвал возможную битву за Херсон решающей в украинском конфликте

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. По его мнению, из-за этого Европу ждет тяжелая зима, а следующая будет еще труднее. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.

Вучич считает, что гипотетическая битва за Херсон впереди, и она стратегически важна в развитии отношений Украины и России.

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«Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в украинском конфликте, битва за Херсон», — сказал президент Сербии.

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По его словам, армии ВСУ и ВС РФ будут использовать тысячи танков, летательных аппаратов и артиллерии. Украина продолжит это по велению Запада, а Россия будет защищать новые регионы, сказал Вучич.

Лидер страны считает, что это создаст большие проблемы всему мировому сообществу.

Ранее Вучич заявил, что все политики в мире знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», но «прикидываются слабоумными». Он добавил, что это «лицемерие» можно наблюдать повсюду.