Вучич счел несправедливыми требования Запада ввести санкции против РФ

Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России являются несправедливыми, так как Сербия — суверенное государство, не член ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире канала 1PRVA.

Он напомнил, что страны ЕС сами не ввели «санкции на газ и нефть» против России.

«Зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС, <…> какие санкции она будет поддерживать», — заметил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно собственным интересам и придерживается принципов международного права. И, конечно, может этим «кому-то мешать».

«Кто-то всегда будет нас воспринимать как „малых русских“ <…>, мы — только сербы. Кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном», — добавил Александр Вучич.

В начале марта в обращении к жителям президент Сербии сообщил, что власти поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине. Это пункты, которые не предполагают санкций и отчуждения имущества российских компаний в Сербии.

Вучич отмечал, что Россия никогда не вводила санкции против Сербии и не вредила ей, а также всегда выполняет обязательства по поставкам газа.