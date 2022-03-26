Вучич: Путин предпочел не отступать, а бороться

В Сербии с пониманием отнеслись к действиям президента РФ Владимира Путина. Президент страны Александр Вучич заявил, что российскому лидеру пришлось бороться.

В интервью телеканалу Euronews Serbia Вучич заметил, что Путину некуда отступать из-за сложившейся ситуации.

«Он попал в ситуацию, когда отступать некуда и надо бороться. И сейчас уже больше он удивляет Запад, чем Запад его», — подчеркнул президент Сербии.

При этом Вучич предположил, что знает президента РФ «лучше, чем 99,9% политиков в мире», и способен «понять, что у него в голове».

Сербский лидер вспомнил выступление Путина на Валдайском форуме в 2015 году, когда он говорил об участии ВС РФ в военной операции в Сирии. Тогда президент РФ упомянул правила ленинградских улиц: «Если драка неизбежна, бить надо первым». Он отмечал, что лучшим решением считает противодействие террористам на дальних подступах, а не ожидание их пришествия на российскую территорию.

Ранее Вучич пояснил, почему Сербия не стала присоединяться к антироссийским санкциям.