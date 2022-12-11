Мир 11 декабря 2022, 22:14 Вучич призвал сербов и албанцев к миру Президент Вучич: сербам и албанцам в Косове и Метохии нужно сохранить мир Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президент Сербии Александр Вучич вышел с обращением к нации на фоне эскалации обстановки в северной части Косова. Политик призвал сербское и албанское население края сохранить мир, сообщил ТАСС.

«Сегодня на заседании мы обсудили, что нам предстоит сделать. Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов», — заявил Вучич.

Реклама

Он добавил, что с помощью политики террора Приштина намеревается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.

Реклама

Сербский лидер принял решение провести экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с решением главы правительства непризнанного Косова Альбина Курти провести специальную полицейскую операцию. Это необходимо для ликвидации возведенных баррикад на севере республики, отметил он.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз ответит на насильственные преступные действия на севере Косова, а также не станет закрывать глаза на нападения на свою миссию на территории непризнанной республики.