Вучич признался, что ведет переговоры с Францией о покупке 12 истребителей Rafale

Сербия на протяжении года ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale. Об этом президент страны Александр Вучич рассказал по результатам учений «Огненный щит». Его слова привел ТАСС.

«Мы уже год ведем переговоры о 12 самолетах. Сейчас я оповещаю вас: мы ведем переговоры с еще одной страной о еще 12 самолетах. Этих 12 „Рафалей“ — новые, а ведем переговоры о еще 12 — подержанных, 12+12. А есть еще третья комбинация, разговариваем об истребительно-бомбардировочной авиации, тут речь идет о трех странах, и появляются новые страны. Конкуренция большая», — признался Вучич.

Самолет Rafale представляет собой двухмоторный многоцелевой истребитель. Он производится компанией Dassault Aviation. Самолет оснащен современным набором вооружения, навигацией, радаром последнего поколения. Имеет наименьшее радиолокационное отражение, являясь, таким образом, частично невидимым. Эти истребители, помимо Франции, стоят на вооружении Египта, Катара, Индии. Соглашения на поставку заключены с ОАЭ, Индонезией, Грецией и Хорватией.

От России Сербия с 2018 по 2020 годы получила в качестве военно-технической помощи, а также купила четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», 30 танков Т-27МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Ранее сообщалось, что Сербия проголосовала за выход России из СПЧ ООН. По словам президента Вучича, причиной стали шантаж и давление Запада.