Сербия проголосовала за выход России из СПЧ ООН под давлением Запада

Шантаж и давление Запада стали причиной того, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Такое объяснение представил в эфире национального телевидения президент страны Александр Вучич.

Глава государства напомнил, что Сербия стала единственной европейской страной, которая не ввела ни одной санкции в отношении России. На голосовании по вопросу о нахождении РФ в составе СПЧ ООН страна изначально намеревалась занять нейтральную позицию.

«А потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. <…> Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня», — объяснил Вучич.

Он напомнил, что в скором времени Сербия не сможет вывозить газ откуда-либо в связи с санкциями Евросоюза в отношении компании НИС.

Ранее Генассамблея ООН в рамках специальной сессии по ситуации на Украине приняла резолюцию о приостановке членства РФ в Совете оп правам человека. За это решение проголосовали 93 страны, против 24, воздержались 58.

Документ подготовили несколько западных стран, в том числе США, Украина и Латвия.

В числе тех, кто выступил против принятия резолюции, оказались Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.