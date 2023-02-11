Мир 11 февраля 2023, 02:49 Вучич предсказал усиление интенсивности боевых действий на Украине TV Prva: президент Сербии Вучич заявил об ожидаемом усилении интенсивности боев на Украине YouTube

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Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Prva, что ожидает усиления интенсивности боестолкновений в зоне конфликта на Украине в ближайшие полгода. Также он отметил, что давление на республику станет в разы мощнее.

«Боевые действия будут намного сильнее, несмотря на то, что они уже очень, очень интенсивные. Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии», — заявил Вучич.

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Сербский лидер напомнил, что четыре-пять месяцев назад казалось, что благодаря мощной поддержке Запада Украина побеждает. Сейчас, после заявлений Германии о поставке танков, коллективному Западу противостоит «почти унисон, единство русского народа», отметил Вучич.

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Однако поклонникам «западных танков» предрекли провал. Военный аналитик из США Майкл Кофман заявил, что немецкие и американские танки не станут «волшебной палочкой» для Украины и не изменят ситуации на поле боя.