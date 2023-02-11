Мир 11 февраля 2023, 02:18 Американский аналитик признал, что западные танки не станут «волшебной палочкой» для Украины Военный аналитик Кофман: поставки иностранных танков не изменят хода конфликта на Украине РИА «Новости»

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Западные танки не смогут преломить ситуацию в зоне боевых действий в пользу Украины, заявил в интервью для газеты Der Spiegel директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман. Эксперт поставил под сомнение, что немецкие танки превосходят российские настолько, чтобы изменить ход конфликта.

«Танки не станут „волшебной палочкой“. <…> Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию», — заявил военный аналитик.

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Кофман напомнил, что даже такое мощное оружие, как РСЗО HIMARS, утратило свое значение. Он пояснил, что вооружение имеет наибольший эффект, когда его впервые применяют в боевой операции. Аналитик напомнил, что на Украине уничтожено уже тысячи танков.

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Российские танки Т-14 «Армата» начали отправлять в бой в зоне спецоперации на Украине. На Западе российский танк назвали революционным, он превзошел американский Abrams благодаря встроенной бронированной капсуле и необитаемой башне с 125-миллиметровой пушкой.