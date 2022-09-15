Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму после Второй мировой войны | 360°

Мир 15 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Вучич предрек Европе самую тяжелую зиму после Второй мировой войны Президент Сербии Вучич: грядущая зима будет самой тяжелой в Европе с 1945 года РИА Новости

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Предстоящая зима в Европе будет самой тяжелой в Европе с 1945 года. Такой прогноз сделал президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента.

«Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны», — процитировало Вучича РИА «Новости».

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По его словам, этот период станет одним из самых сложных для сербского народа с 1945 года.

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Сербский лидер уточнил, что в рамках подготовки к зиме в подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 миллионов кубических метров газа. По предварительным подсчетам, этого должно хватить Сербии на два месяца.

Ранее Вучич предрек Европе «полярную зиму». Президент Сербии добавил, что в сложившейся ситуации «никто не хочет искать решение, все ожидают поражения противника, а не компромисса».

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