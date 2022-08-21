Вучич пообещал защитить сербов в Косове

Сербия сумеет защитить собственных граждан в Косове и Метохии, если это не сделает НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, написало РИА «Новости».

«Сербию загнали в угол, нам больше некуда отступать. Обращаюсь к сербам в Метохии и Косове — мы спасем наш народ от погромов и гонений, мы не допустим колонны беженцев. Если это не сделают силы KFOR и НАТО», — заявил Вучич.

Также сербский лидер уточнил, что в течение ближайших 10 дней Сербия займется поиском компромиссов с властями Метохии и Косова, после чего он сообщит косовским сербам о следующих шагах.

В четверг в Брюсселе прошли переговоры между Вучичем и премьер-министром самопровозглашенного Косова Альбином Кути. Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стороны не пришли к согласию, но условились продолжить диалог.

Обострение между Сербией и Косовом случилось в конце июля. Власти частично признанного государства объявили о запрете на въезд автомобилей с сербскими номерами.

Это заявление спровоцировало массовые протесты в местах компактного проживания этнических сербов. Участники выстроили баррикады и заблокировали транзитный мост.