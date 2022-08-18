Главы Сербии и Косова не пришли к соглашению на переговорах в Брюсселе

Первый раунд переговоров в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Кути закончился неудачно. Стороны не смогли прийти к единому мнению по урегулированию, но договорились продолжить диалог. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что, несмотря на разногласия, оба политика понимают важность переговоров для скорейшей нормализации отношений.

«Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — заявил Боррель.

Дипломат пояснил, что главной темой повестки стала напряженность из-за автомобильных номеров и документов на въезд для водителей, курсирующих между Косово и Сербией.

«Международное сообщество не желает возобновления напряженности, стороны будут нести полную ответственность за любую эскалацию на местах», — подчеркнул Боррель.

Обострение между Сербией и Косовмо произошло в конце июля. Власти частично признанного региона объявили о введении запрета на въезд автомобилей с сербскими номерами. Это заявление вызвало массовые протесты в местах компактного проживания сербского населения. Участники заблокировали транзитный мост и выстроили баррикады.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросит косовские власти о перемирии. При этом он отметил, что Белград не останется в стороне в случае продолжения издевательств над сербами. На фоне обострения конфликта власти Косова перенесли введение ограничений для водителей на 1 сентября.