16 декабря 2022, 00:21
Вучич поблагодарил Россию и Китай за поддержку Сербии в ООН
Президент Вучич назвал драгоценной поддержку Сербии со стороны России и Китая в ООН
Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телеканала RTS назвал драгоценной поддержку республики со стороны России и Китая. Так он высказался о позиции государств, не признающих независимость Косова.
«Для нас является драгоценной поддержка каждой не признающей [независимость Косова] страны, которая может помочь нам в Совете Безопасности в этом вопросе, включая Россию и Китай», — подчеркнул Вучич.
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Ранее сербское правительство поддержало введение армии республики на территорию Косова, сообщило РИА ФАН. Косовские спецназовцы заблокировали часть города, основную часть которого составляют этнические сербы.
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Недавно в частично признанном Косове обострилась ситуация. В МИД России заявили, что встревожены таким положением вещей. Там отметили, что репрессии против сербов устраивают при поддержке США и Евросоюза, сообщил RT.
Президент Александр Вучич заявил, что 11 декабря стал самым тяжелым его днем нахождения у власти. С такими словами он выступил после заседания сербского Совета безопасности.
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