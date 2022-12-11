Мир 11 декабря 2022, 23:35 Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время его президентства Президент Сербии Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него на посту главы страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воскресенье, 11 декабря, президент Сербии Александр Вучич назвал наиболее тяжелым для него днем за время его управления страной. Такое заявление он сделал в свете напряженности в Косове и Метохии в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Сегодня для меня во всяком случае самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь», — заявил Вучич по итогам заседания Совбеза.

Реклама

Конфликт между Сербией и Косовом обострился в декабре, когда власти Сербии заявили об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. Свыше 300 полицейских тогда въехали в город Косовска-Митровица на бронетехнике. Это, как заметило сербское правительство, нарушает соглашения, где на вход силовых структур требуется согласие муниципалитетов, но его не было.

Реклама

Вучич на фоне эскалации обстановки в северной части Косова призвал сербское и албанское население края сохранить мир. По его словам, Приштина намеревается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии с помощью политики террора.