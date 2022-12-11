11 декабря 2022, 23:35
Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время его президентства
Президент Сербии Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него на посту главы страны
Воскресенье, 11 декабря, президент Сербии Александр Вучич назвал наиболее тяжелым для него днем за время его управления страной. Такое заявление он сделал в свете напряженности в Косове и Метохии в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Сегодня для меня во всяком случае самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербия или глава правительства Сербии и, вероятно, меня ждет самая тяжелая ночь», — заявил Вучич по итогам заседания Совбеза.
Реклама
Конфликт между Сербией и Косовом обострился в декабре, когда власти Сербии заявили об оккупации районов проживания сербов в Косове и Метохии. Свыше 300 полицейских тогда въехали в город Косовска-Митровица на бронетехнике. Это, как заметило сербское правительство, нарушает соглашения, где на вход силовых структур требуется согласие муниципалитетов, но его не было.
Реклама
Вучич на фоне эскалации обстановки в северной части Косова призвал сербское и албанское население края сохранить мир. По его словам, Приштина намеревается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии с помощью политики террора.
Сербия
Александр Вучич
Реклама
Реклама