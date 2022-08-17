Президент Сербии Вучич отверг возможность военной операции в Косове

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отвергает возможность сербской военной операции в Косове. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, написал RT.

Вучич назвал ложью заявления о военном вторжении Сербии, которое должно было произойти три-пять месяцев назад, но так и не случилось.

«Что значит — они лгали и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом», — заявил президент Сербии.

Столтенберг подтвердил готовность альянса принять меры для гарантирования безопасности и сохранения свободы передвижения в Косове.

Проект закона о признании независимости Косова внесли в украинскую Раду. Автором законопроекта стал депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Политик призвал коллег признать независимость Косова и оказать региону поддержку.