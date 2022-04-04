Вторую группу добровольцев отправят на Украину из Чечни. Видео

В Чечне начали готовить вторую группу добровольцев для участия в спецоперации России на Украине. Кадры тренировок показал в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Один из добровольцев в кадре отметил, что отправиться на Украину захотели мужчины из разных регионов РФ — от Урала до Северного Кавказа.

«С нами проводят полноценные тренировки, оружие самое лучшее, тренируют первоклассные специалисты из российского университета спецназа», — пояснил он.

Кадыров в подписи к видео также подчеркивал, что россияне не делятся «по вере и нации», в чем и состоит «наша священная сила, история».

«Мы — россияне! Многоконфессиональная и многонациональная держава! <…> Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — заключил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров показал штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.