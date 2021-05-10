Второй за сутки взрыв автобуса случился в Афганистане

Жизни двух человек унес взрыв автобуса в афганской провинции Парван. Еще девять пассажиров пострадали. Это уже второй за минувшие сутки подрыв автобуса в Афганистане.

По предварительным данным, автобус подорвался на придорожной мине в районе Пул-и-Матак, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News. Все подробности ЧП уточняются.

Ранее подрыв автобуса произошел в южной провинции Забуль. По предварительным данным, в результате погибли не менее 16 человек. Местные СМИ сообщали о 41 пострадавшем. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Накануне стало известно о взрыве заминированного автомобиля возле школы Сайед-уль-Шухада в Кабуле. В результате погибли по меньшей мере 55 человек. Более 150 были ранены. Большинство пострадавших — школьницы в возрасте 11-15 лет. Взрыв произошел, когда учащиеся покидали учебное заведение.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что к атаке причастны боевики запрещенного в России движения «Талибан»*. По словам политика, так талибы* увеличивают масштабы насилия и показывают, что совершенно не заинтересованы в мирном решении кризиса в стране.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.