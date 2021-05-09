При взрывах у школы в Кабуле погибли 55 человек. Фото и видео

В результате взрыва заминированного автомобиля возле школы Сайед-уль-Шухада в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 55 человек и более 150 получили ранения. Большинство из них — школьницы в возрасте 11-15 лет. Тяжело раненные были доставлены в больницы города.

Президент Афганистана Ашраф Гани возложил ответственность за взрыв на талибов, пишет Reuters.

«Талибан*, усиливая свою незаконную войну и насилие, еще раз продемонстрировал, что они не только не хотят разрешить текущий кризис мирным и фундаментальным образом, но и усложняют ситуацию», — заявил афганский президент.

Представитель движения «Талибан*» Забихулла Муджахид опроверг причастность группы и осудил инцидент. Пока никто не взял на себя ответственность нападение.

Очевидец случившегося сообщил агентству, что автомобиль взорвался перед входом в школу, когда из нее после уроков выходили школьницы. В Сайед-уль-Шухада девочки и мальчики учатся в три смены, вторая из которых предназначена для девочек.

После того, как США в апреле заявили о выводе войск, Кабул находится в состоянии повышенной готовности.

Главный дипломат Вашингтона в Афганистане Росс Уилсон осудил убийство школьниц: «Это непростительное нападение на детей с множеством убитых людей — это нападение на будущее Афганистана, которое невозможно вынести».

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Штаты готовиться к любому развитию событий в Афганистане после с вывода оттуда американских войск.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.