Общество 15 мая 2023, 13:13 Песков заявил, что Россия с большим вниманием наблюдает за выборами президента в Турции Представитель Кремля Песков: Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа РИА «Новости»

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Россия с большим вниманием наблюдает за новостями о ходе президентских выборов в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что Турцию и Россию объединяет взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, и выразил надежду на его продолжение.

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«Мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также указал, что Турция — сильная суверенная страна, которая способна обеспечить транспарентные выборы и не допустить незаконных действий.

В Турции после обработки 100% бюллетеней ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы. У Реджепа Тайипа Эрдогана — 49,24%, его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал чуть более 45% голосов. В результате состоится второй тур выборов, он назначен на 28 мая.

Директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал предпочтительным для России приход к власти в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его ловам, действующий турецкий лидер проводит самостоятельную политику, защищает национальные интересы и не хочет подчиняться Западу.