Мир 20 марта 2023, 02:55 Второй тур президентских выборов состоится в Черногории Второй тур президентских выборов пройдет в Черногории 2 апреля Pxhere

Читать 360tv в

В Черногории пройдет второй тур выборов президента страны, поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей. На выборах лидирует действующий руководитель страны Мило Джуканович, следует из данных Центра мониторинга (СеMI). Об этом сообщил ТАСС.

Джуканович набрал 37% голосов после обработки 46,2% бюллетеней. За выход во второй тур борются представитель движения «Европа сейчас» Яков Милатович (26,3%) и кандидат «Коалиции за будущее Сербии» Андрия Мандич (20,3%). Последний кандидат выступает за сохранение нормальных отношений Черногории с Сербией и Россией.

Реклама

Второй тур выборов, согласно закону, пройдет 2 апреля.

Реклама

Еврокомиссия намерена выделить Черногории 1,3 миллиона евро на содействие укреплению верховенства права в стране и на ее дальнейшую подготовку к присоединению к Шенгенской зоне. Европейские политики намерены оказывать помощь в разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании по вопросам политики с жителями страны.