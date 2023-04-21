Мир 21 апреля 2023, 14:19 Starship получил переэкзаменовку на лето. Взрывной запуск не сломил Маска 💥 Неудачный запуск системы Starship стоил Илону Маску два миллиона долларов Публичное достояние

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Новая ракета Илона Маска не смогла дотянуться до космоса: из-за неполадок ее пришлось взорвать вместе с кораблем Starship через четыре минуты после старта. Неудачные испытания обошлись в два миллиона долларов, а сам хозяин SpaceX успел за сутки потерять более 12 миллиардов. Однако бизнесмен не унывает и обещает старт нового звездолета летом.

Космолет Маска взорвался

Сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy с прототипом космического корабля Starship стартовала 20 апреля с космодрома в Техасе. Спустя несколько минут первая ступень, достигнув высоты в 38 километров, не смогла отделиться, вошла в неконтролируемое вращение, после чего произошел взрыв.

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Специалисты компании SpaceX, которой принадлежал комплекс Starship, заявили, что он «пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени». Восемь из 33 двигателей вышли из строя, поэтому ракету намеренно взорвали.

Отказ двигателей был предусмотрен, поэтому стартовую площадку в Бока-Чико заранее освободили и перекрыли всю прилегающую территорию. Сам американский изобретатель и владелец SpaceX Илон Маск перед этим признавался, что не верит в 100%-ный успех испытаний.

Грузовик к другим мирам

Starship задумывался как многоразовая транспортная система. Комплекс сможет перевозить на околоземную орбиту, Луну и Марс до 100 человек и 150 тонн груза. Высота Starship примерно с 40-этажный дом — 120 метров, диаметр — девять метров.

Первый полет планировали суборбитальным. Через две минуты и 52 секунды после старта ступени должны были отделиться друг от друга, после чего ускоритель Super Heavy на своих двигателях должен был сесть в Мексиканском заливе рядом с космодромом.

Корабль Starship, в свою очередь, поднялся бы на высоту 235 километров, почти полностью обогнул бы земной шар и приводнился в Тихом океане, около Гавайев, через 90 минут после начала полета.

Урок на миллионы

Говорят, Маск хотел приурочить запуск к 12 апреля, однако из-за проволочек при оформлении лицензии Федерального управления гражданской авиации получил разрешение только 14-го числа.

Зато SpaceX теперь может на протяжении пяти лет запускать ракеты из Бока-Чика, так как ее космодром Starbase признали экологически безопасным. Поначалу долгожданный старт назначили на 17 апреля, но его пришлось отложить из-за проблем с одним из клапанов — неисправность грозила взрывом при запуске. Предосторожность не помогла, и вторая попытка тоже оказалась неудачной.

Тем не менее миллиардер заявил, что его команда много чему научилась и следующий тестовый запуск состоится через несколько месяцев. Кстати, этот урок стоил компании примерно два миллиона долларов — чуть больше 163 миллионов рублей.

Starship перед запуском, 2023 год / Соцсети

Неприятности на миллиарды

Сам Маск успел потерять с начала года более 160 миллиардов. Сказалось недовольство инвесторов отчетами Tesla: чистая прибыль снизилась на 24%. После публикации этих данных стоимость акций компании сильно упала, сообщил РБК.

Да и многие пользователи Twitter (его Маск приобрел в апреле 2022 года за 44 миллиарда) отказались платить по восемь долларов за синюю галочку по подписке Twitter Blue. Кроме того, за последние сутки некогда самый богатый человек дополнительно потерял более 12 миллиардов. Сайт Bloomberg назвал это рекордным падением бизнесмена с начала года.

Илон Маск на стартовой площадке, 2020 год / Викимедиа

Миллиардера не раз критиковали за его высказывания об украинском конфликте, перспективах искусственного интеллекта, смене пола детям, а также внешней и внутренней политике США. Маск откровенно досаждает властям, но при этом влияет на мнения множества людей.

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена предположили, что правительству когда-нибудь понадобится разрушить империю Маска, как более 100 лет назад поступили с Джоном Дэвисоном Рокфеллером.

Викимедиа

Однако изобретатель явно не боится проиграть. Мало того, велики шансы, что он нацелен принять участие в последующей президентской гонке, хоть и не родился в США. То, с какой скоростью сегодня попирают многие американские законы, вполне может сыграть предпринимателю на руку.