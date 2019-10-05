Второй обвиняемый по делу топ-менеджера Ростеха арестован в Италии

Он наряду с Коршуновым обвиняется американскими прокурорами в сговоре с целью кражи коммерческих секретов, сообщило Министерство юстиции США.

Дипломаты выразили протест из-за ареста топ-менеджера Коршунова в Италии Подробнее

Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, сказано в обвинительном заключении. Кроме того, американские власти подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Коршунов является топ-менеджером входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается разработкой двигателя ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.

В аэропорту Неаполя по запросу США ранее был арестован Александр Коршунов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Ростеха заявили, что компания предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию. Также в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен.

После задержания Коршунова сотрудники российского посольства пришли в Госдеп с протестом и требованием объяснить ситуацию.