  • Второй обвиняемый по делу топ-менеджера Ростеха арестован в Италии

    05 октября 2019, 02:55

    Валерия Шафирко

    По запросу США в Италии арестован второй обвиняемый по делу топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова —гражданин страны Маурицио Паоло Бьянки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он наряду с Коршуновым обвиняется американскими прокурорами в сговоре с целью кражи коммерческих секретов, сообщило Министерство юстиции США.

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    Коммерческие секреты, в краже которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, сказано в обвинительном заключении. Кроме того, американские власти подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

    Коршунов является топ-менеджером входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель» занимается разработкой двигателя ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.

    В аэропорту Неаполя по запросу США ранее был арестован Александр Коршунов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

    В пресс-службе Ростеха заявили, что компания предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию. Также в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен.

    После задержания Коршунова сотрудники российского посольства пришли в Госдеп с протестом и требованием объяснить ситуацию.