  • Топ-менеджера «дочки» Ростеха задержали в Италии

    05 сентября 2019, 14:31

    Наза Салех Захи

    Ростех сделает все возможное, чтобы вернуть сотрудника ОДК Александра Коршунова в Россию. Он был задержан по запросу США.
    Топ-менеджера «дочки» Ростеха задержали в Италии

    «Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку», — заявили в пресс-службе Ростеха. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Там отметили, что не сомневаются в невиновности сотрудника. Ранее стало известно, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу Соединенных Штатов. Он подозревается в экономической разведдеятельности.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что задержание граждан РФ по запросу США мешает двусторонним отношениям. По его словам, это плохая практика, которая нередко связана с конкурентной борьбой.

    «Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии», — отметил президент.

    Российский лидер добавил, что для решения подобных вопросов необходимо более тесное сотрудничество двух стран.