Топ-менеджера «дочки» Ростеха задержали в Италии

Ростех сделает все возможное, чтобы вернуть сотрудника ОДК Александра Коршунова в Россию. Он был задержан по запросу США.

«Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку», — заявили в пресс-службе Ростеха. Об этом сообщило РИА «Новости».

Там отметили, что не сомневаются в невиновности сотрудника. Ранее стало известно, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу Соединенных Штатов. Он подозревается в экономической разведдеятельности.

Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что задержание граждан РФ по запросу США мешает двусторонним отношениям. По его словам, это плохая практика, которая нередко связана с конкурентной борьбой.

«Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии», — отметил президент.

Российский лидер добавил, что для решения подобных вопросов необходимо более тесное сотрудничество двух стран.