Второй город в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин начнется 24 января. Из города нельзя будет уехать на поезде и автобусе. Личные автомобили будут тщательно проверять, а людям будут мерить температуру. При малейшем подозрении на заболевание, водителей и пассажиров отправят в ближайшую инфекционную больницу. Также не будет работать городской транспорт. В Хуангане открыли штаб по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией, которую она вызывает. Население Хуангана — более шести миллионов человек.

В четверг, 23 января, закрыли выезд из города Ухань, где в декабре 2019 года медики зафиксировали первые случаи заражения 2019-nCoV. Ухань — это один из четырех крупнейших железнодорожных узлов страны. В мегаполисе живут 11 миллионов человек. Неизвестный вирус уже убил 17 человек. Заразились им более 500 человек. В России усилили санитарный контроль и начали создавать экспресс-тест и вакцину.

«360» собрал все самое главное о китайском коронавирусе в одном материале.