Второе за сутки землетрясение произошло на Гаити

На Гаити произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8, которое стало вторым за сутки. Подземные толчки зафиксировали в 40 километрах от города Ле-Ке на юго-западе страны. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на Гаити в 06:20 по московскому времени.

В субботу на Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. По последним данным Управления гражданской защиты, в результате погибли 304 человека. Больше всего жертв на юге страны. Число пострадавших превысило 1800 человек.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране режим чрезвычайного положения. По предварительным данным, оно вводится на месяц. Анри заверил, что правительство примет все необходимые меры для того, чтобы помочь пострадавшим.

Вчерашнее землетрясение на Гаити вызвало серьезные разрушения. Многие люди оказались под завалами. На юго-западе страны сотни домов, отелей и церквей были разрушены. Помощь пострадавшим предложили лидеры США, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Аргентины и Колумбии.