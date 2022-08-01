Президент России Владимир Путин во время выступления на совещании по ситуации в металлургической отрасли заявил, что западные страны пренебрегли принципами Всемирной торговой организации, введя санкционные ограничения против РФ.

«Принципы ВТО оказались просто „выброшены на помойку“ западными политиками, которые ввели санкции против России», — заявил Путин.

Помимо этого, российский лидер заявил, что санкции Запада против отечественного металлургического сектора призваны сдержать РФ в этой сфере и переделить рынки в свою пользу.

Путин подчеркнул, что западных политиков не интересуют вопросы снижения качества жизни собственных граждан.

Глава государства отметил, что Россия откажется работать с теми странами, которые продемонстрировали недружественное отношение.

«Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров. Конечно, в фокусе внимания глав регионов и правительства должно быть обеспечение внутреннего спроса», — заключил Путин.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия к президенту со стороны россиян в конце июля вырос до 78,1%.