Положительную оценку работе президента России Владимира Путина дали 78,1% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные исследования опубликованы в официальном Telegram-канале центра.

Свое доверие главе государства выразили 81,1% респондентов. О недоверии заявили 14,7% опрошенных.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 52,4% участников опроса, а доверяют главе правительства 62,4% респондентов. В целом деятельность кабмина одобрили 52,4% принявших участие в опросе россиян.

Социологи ВЦИОМ провели опрос по телефону с 11 по 17 июля. Респондентами стали 11 200 россиян старше 18 лет.