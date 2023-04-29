Мир 29 апреля 2023, 02:23 ВСУ заставили военных писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях РИА «Новости»: солдат ВСУ рассказал о принуждении писать рапорты о похоронах на позициях Pxhere

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ВСУ вынуждают солдат писать рапорты с просьбой хоронить их на позициях. Об это рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском направлении, написало РИА «Новости».

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — поведал пленный.

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Сам он считает, что скорее всего числится пропавшим без вести, несмотря на то, что находится в плену. И деньги его семье уже не приходят.

На днях украинские военные, находящиеся в плену, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ускориться с их обменом. Солдаты уже больше года находятся в заключении, но украинские власти не спешат их вызволять. Они попросили главу государства вспомнить о них и отправить домой — к женам, детям и родителям.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что потери ВСУ составили 80% от изначального состава. Он предположил, что Украина не сможет восполнить потери среди бойцов.