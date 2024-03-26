Мир 26 марта 2024, 07:28 ВСУ установили сотни растяжек в домах в частном секторе в Авдеевке Сапер Круглый: ВСУ расставили сотни растяжек в домах частного сектора Авдеевки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины установили сотни растяжек на дверях домов частного сектора Авдеевки. Об этом рассказал ТАСС сапер Южной группировки войск 1-го армейского корпуса с позывным Круглый.

«Это самодельное взрывное устройство направленного действия, установленное на запале гранаты, срабатывает на открывание дверей», — сказал он.

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По его словам, «человеку приходит конец» в случае детонации подобной взрывчатки. Военнослужащий уточнил, что таким способом ВСУ заминировали каждый второй-третий дом. Всего противник установил сотни растяжек.

Для изготовления взрывчаток украинские боевики использовали подручные средства. Они даже брали пластиковые канистры, элементы экипировки и мобильные телефоны. Также ВСУ сделали целые минные поля на придомовых территориях. Российские бойцы продолжают работы по разминированию.

Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в скором времени в Авдеевке начнут восстанавливать жилью. Власти уже определили 19 домов, в которых закроют контур и поменяют кровли.