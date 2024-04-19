Мир 19 апреля 2024, 07:26 ВСУ уличили в желании сохранить технику для контрнаступления Академик Сивков: ВСУ берегут Abrams для контрнаступления по приказу Запада IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины берегут новую военную технику для контрудара в случае наступления российских войск. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил академик и зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Военное командование ВСУ держит определенное количество самой совершенной боевой техники в тылу. Это делается для того, чтобы нанести контрудар в случае начала нашего масштабного наступления», — отметил он.

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Академик назвал это «нормальной военной логикой». По его мнению, когда российские войска пойдут в наступление на каком-то из участков специальной военной операции, украинские боевики покажут свой арсенал.

Сивков уверен, что ВСУ берегут технику по приказу Запада. Украина удерживает танки Abrams, которые сейчас находятся в тылу и не используются. Как подчеркнул академик, причина такого решения проста — техника будет быстро уничтожена.

В середине апреля Минобороны сообщило, что в зоне СВО впервые ликвидировали британскую гаубицу L-119. Тогда же российские войска поразили станции РЭБ «Хмара».