Мир 21 февраля 2023, 08:58 ВСУ уличили в проведении учений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС FP: зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала тренировочной базой для ВСУ piqsels

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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала полигоном для учений, которые проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По информации агентства, учения проводятся в 15 километрах от границы с Белоруссией. Там были замечены военный грузовик и танк.

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«Для украинских войск она (зона отчуждения — прим. ред.) стала важной тренировочной площадкой», — говорится в сообщении.

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В агентстве уточнили, что большинство тренирующихся не являются профессиональными военными.

Ранее стало известно о готовящейся провокации против российской армии. Власти Украины намерены представить на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 22 февраля, доказательства того, что якобы весной прошлого года российские военнослужащие произвели в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС некие действия, приведшие к радиоактивному заражению территории Украины.