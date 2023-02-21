21 февраля 2023, 08:58
ВСУ уличили в проведении учений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
FP: зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала тренировочной базой для ВСУ
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС стала полигоном для учений, которые проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
По информации агентства, учения проводятся в 15 километрах от границы с Белоруссией. Там были замечены военный грузовик и танк.
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«Для украинских войск она (зона отчуждения — прим. ред.) стала важной тренировочной площадкой», — говорится в сообщении.
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В агентстве уточнили, что большинство тренирующихся не являются профессиональными военными.
Ранее стало известно о готовящейся провокации против российской армии. Власти Украины намерены представить на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН, которая стартует 22 февраля, доказательства того, что якобы весной прошлого года российские военнослужащие произвели в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС некие действия, приведшие к радиоактивному заражению территории Украины.
Чернобыль
ВСУ
Украина
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