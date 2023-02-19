Важное 19 февраля 2023, 18:09 Украина продолжила готовить масштабную провокацию против российской армии Минобороны: Киев перед спецсессией ГА ООН готовит провокацию против армии России РИА «Новости»

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Власти Украины перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжают подготовку к масштабной провокации против ВС России. Об этом заявили в Минобороны.

Провокацию готовят, чтобы обвинить Россию в «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности и якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам.

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По данным ведомства, на Украину уже доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их ввезли с территории одной из европейских стран в обход таможенного досмотра.

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Эти контейнеры будут использовать для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных украинским властям радиационно опасных объектов, пояснили в Минобороны.

О подготовке провокации 14 февраля сообщали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. По данным штаба, Украине помогают США и европейские страны. Провокацию хотят приурочить к 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, которая стартует 22 февраля.

Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале-апреле прошлого года произошло радиоактивное заражение значительных территорий Украины, подчеркнули в ведомстве.