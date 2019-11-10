  • ВСУ Украины 18 раз обстреляли зону разведения сил в Петровском

    10 ноября 2019, 12:46

    Алена Макаренко

    ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Сводка представлена за период с 9 ноября, 03:00, по 10 ноября, 03:00. За это время Вооруженные Формирования Украины (ВФУ) 18 раз нарушили режим прекращения огня.

    В 09:46 украинские военные обстреляли село Петровское. Они открыли огонь из стрелкового оружия в селе Богдановка, подконтрольном Киеву. А после 14:00 «резко возросла интенсивность обстрелов с украинской стороны», отметили в ДНР.

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    Развод сил в районе села Петровское начался 9 ноября. Перед этим стороны обменялись залпами ракетниц. Бойцы ДНР отвели свои подразделения к 15:00.

    Отвод сил у Петровского должен был стартовать 4 ноября, в 13:00. Однако Киев отложил это событие из-за обстрелов, заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

    А в районе населенного пункта Золотое разведение сил и средств у линии соприкосновения произошло 1 ноября. Военные действия начались после прибытия в этот район президента Украины Владимира Зеленского, который переговорил там с националистами.