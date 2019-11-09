ДНР вывела бойцов из Петровского

Разведение военнослужащих ВСУ и Народной милиции ДНР состоялось в Петровском. Об этом отрапортовал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Разведение сил началось в 13:00 по Московскому времени или в 12:00 по Киевскому. После запуска сигнальных ракет обеими сторонами начался собственно процесс отхода вооруженных сил и отвод оружия.

«Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00», — подтвердил представитель ДНР.

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском Подробнее

Сообщается, что украинская сторона пока не доложила о завершении всех мероприятий по отводу военнослужащих и вооружения. Для устранения всех недостатков им понадобится еще несколько дней.

На другом участке разведения вооруженных сил, у поселка Золотое в ЛНР продолжаются тем временем работы по разминированию опасных участков, рассказали в Народной милиции ЛНР. По мере продвижения саперов к украинской территории опасных находок становится все больше. Обстановка в поселке Золотое-5 стабилизировалась. Жители надеются, что затишье продлится как можно дольше.