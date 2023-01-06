Мир 06 января 2023, 02:19 Минобороны Украины обвинило Россию в плохой дисциплине в рядах ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: плохую дисциплину ВСУ вызвали подстрекатели из России РИА «Новости»

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Плохая дисциплина в ВСУ возникла из-за действий «проплаченных россиянами подстрекателей». Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью журналистке Елене Фроляк, написало местное издание «Страна.ua».

«Закон об усилении ответственности является инициативой военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сказал он.

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Резников отметил, что проблемы в дисциплине украинские военные планируют устранять путем ужесточения ответственности за преступления в зоне боевых действий.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил ужесточить наказания за дезертирство военных. За последние месяцы самоволка на линии соприкосновения стала обычным явлением.

Залужный призвал увеличить для пойманных на дезертирстве солдат тюремные сроки и отменить при рассмотрении таких дел возможности условных наказаний, писало издание «Политика Сегодня». Сами же украинские военные связали большую часть случаев дезертирства с моральным срывом из-за российской артиллерии на передовой, которая имеет больше преимущества.