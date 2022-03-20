ВСУ снова обстреляли Мелитополь из комплекса «Точка-У». Сбитая ракета упала в огород

Украинские военные снова выпустили по Мелитополю ракету «Точка-У». Ее сбили. Снаряд упал в огород частного дома, рассказал в своем Telegram военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Местная жительница рассказала, что ее семья не пострадала. «Мы спали, проснулись от грохота в половину четвертого утра, вышли в огород. Тут горело. Нам просто повезло как-то чудом. Никто не пострадал», — сообщила женщина.

Над центром Донецка 14 марта тоже сбили ракету «Точка-У», которую выпустили по городу украинские военные. Она была начинена кассетными поражающими элементами. Жертвами стал 21 человек. Пострадали 36 человек.

В западных СМИ о трагедии не сообщили, но использовали фото улиц Донецка после удара для иллюстрации новостей про Киев ради дискредитации ВС РФ.