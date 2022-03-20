«Отсутствие морали и деградация». Житель Донецка оценил фейки западных СМИ

В Донецке следят за новостями и в шоке от подачи информации в западных СМИ, которые извращают данные о происходящем в Донбассе или просто игнорируют действия ВСУ. Об этом в эфире «360» рассказал один из жителей города по имени Виталий.

«Жители Донецка, конечно, следят за всеми новостями, смотрим телевизор, конечно, читаем Теlеgram-каналы, следим за информацией. То, что преподносится в западных СМИ, это не укладывается в голове, возникает чувство полной аморальности и деградации», — сказал он.

Виталий добавил, что в то же время действия таких изданий понятны, потому что они подконтрольны американским кураторам и профессионально ведут дезинформационную войну и искажают данные об античеловеческих выходках ВФУ в отношении мирного населения Донецка.

«Это сплошь и рядом. Мы, конечно, поражаемся, но пытаемся в разных пабликах в разных странах делать публикации, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит и кто является виновником всех этих бед и горя, которые доставляют нам вооруженные формирования Украины», — заключил мужчина.

Ранее о том, что западные СМИ использовали фото улиц Донецка после обстрела ВСУ для иллюстраций материалов о Киеве, рассказал французский доброволец, снайпер Эрван Кастель. Он напомнил о том, как 14 марта ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой «Точка-У». Жертвой тогда стал 21 человек, 36 мирных жителей пострадали. Западные СМИ проигнорировали случившееся, но использовали снимки улиц города в других целях.

«Были многочисленные фотографии и репортажи с улиц, где взорвалась ракета. И эти фотографии, сделанные в Донецке, я увидел в итальянской газете с репортажем о бомбардировке Киева российской армией», — возмутился он.