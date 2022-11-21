Мир 21 ноября 2022, 16:40 ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС из тяжелой артиллерии РИА «Новости»

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Тяжелую артиллерию натовского образца использовали украинские боевики для обстрела Энергодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По предварительной информации, прилеты снарядов зафиксировали в районе береговой линии.

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«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. В данный момент террористы обстреливают из тяжелой артиллерии натовского образца Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе», — написал Рогов.

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Расположенная в Энергодаре Запорожская атомная электростанция уже не первый месяц находится под массированным обстрелом украинских войск. Риски аварии на атомном объекте растут с каждым днем. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что власти Украины, допуская возможность регулярных обстрелов станции, не думают о последствиях.

В Росатоме отметили, что эксперты МАГАТЭ получили полную информацию об обстрелах украинских боевиков Запорожской атомной электростанции за минувшие субботу и воскресенье, 19 и 20 ноября. Огневую точку украинские военные оборудовали в городе Днепропетровской области, сообщил ТАСС.