Мир 01 апреля 2023, 10:53 ВСУ скопили резервы в Запорожской области, чтобы форсировать Днепр Рогов сообщил о скоплении боевиков ВСУ для форсирования Днепра и захвата ЗАЭС Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ сосредоточили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество боевиков. Противник сделал это с целью форсировать Днепр и захватить ЗАЭС, заявил РИА «Новости» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, значительное скопление украинских военных зафиксировали в районе села Разумовка.

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Рогов отметил, что на днях подразделения ВС России нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в районе этого населенного пункта, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов.

На сегодняшний день под контролем России находится более 70% Запорожской области. Украинская армия пока удерживает город Запорожье. По информации Рогова, недавно там переименовали 12 улиц. В частности, улицу Лермонтова превратили в улицу Вячеслава Зайцева, который участвовал в силовой операции Украины в Донбассе и разворовывал бюджет города.