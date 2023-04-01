Мир 01 апреля 2023, 08:35 Связанные с Россией улицы переименовали в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о переименовании 12 связанных с Россией улиц в городе Запорожье Википедия

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Власти подконтрольного Украине города Запорожья переименовали 12 улиц, названия которых связаны с Россией и Белоруссией. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мне выслали документ, в котором говорится о переименовании 12 улиц в Запорожье. Все они были связаны с Россией и Белоруссией, с нашей культурой», — сообщил он.

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По словам Рогова, улицу Лермонтова переименовали в улицу Вячеслава Зайцева, который участвовал в силовой операции Украины в Донбассе и разворовывал городской бюджет.

После государственного переворота в 2014 года власти Украины приняли законопроект о декоммунизации. По всей стране переименовывают улицы, носящие имена русских путешественников, ученых, художников и писателей. В частности, в Киеве переименовали около 40 улиц, переулков и площадей.

Ранее член ВГА сообщил, что на линии боевого соприкосновения в регионе зафиксировали появление немецких наемников. В основном это молодые люди в возрасте чуть старше 20 лет.