10 марта 2024, 00:08
ВСУ сформируют боевые отряды из заключенных
Малюська: ВСУ пополнят отрядами из заключенных
На Украине сформируют боевые отряды из заключенных. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, соответствующий законопроект о разрешении мобилизации лиц, имеющих судимость и находящихся в тюрьмах, зарегистрируют в Верховной раде на следующей неделе.
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«Есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими», — уверен чиновник.
При этом ранее он заявлял, что никто не будет спрашивать людей, оказавшихся за решеткой, пойдут ли они на фронт.
«Это обязанность каждого гражданина — защищать государство», — сказал Малюська.
Кроме того, министр предложил призванным в ряды ВСУ заключенных выдавать не автоматы, а лопаты. Он отметил, что вряд ли опасность для ВСУ представляют люди, осужденные за нарушение ПДД или за коррупцию.
Заключенные
ВСУ
Украина
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