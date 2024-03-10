Мир 10 марта 2024, 00:08 ВСУ сформируют боевые отряды из заключенных Малюська: ВСУ пополнят отрядами из заключенных РИА «Новости»

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На Украине сформируют боевые отряды из заключенных. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, соответствующий законопроект о разрешении мобилизации лиц, имеющих судимость и находящихся в тюрьмах, зарегистрируют в Верховной раде на следующей неделе.

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«Есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими», — уверен чиновник.

При этом ранее он заявлял, что никто не будет спрашивать людей, оказавшихся за решеткой, пойдут ли они на фронт.

«Это обязанность каждого гражданина — защищать государство», — сказал Малюська.

Кроме того, министр предложил призванным в ряды ВСУ заключенных выдавать не автоматы, а лопаты. Он отметил, что вряд ли опасность для ВСУ представляют люди, осужденные за нарушение ПДД или за коррупцию.