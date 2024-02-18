Мир 18 февраля 2024, 02:55 «Дадим лопаты». Минюст Украины предложил отправлять на передовую заключенных Минюст Украины предложил выдавать заключенным автоматы или лопаты Freepik

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На Украине предложили призывать в ряды ВСУ заключенных, и если власти боятся выдавать им автоматы, то можно выдать лопаты. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он отметил, что вряд ли опасность для ВСУ представляют люди, осужденные за нарушение ПДД или за коррупцию. Министр считает, что в своих собратьев из автоматов они точно стрелять не будут.

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«Более того, следует понимать, что в армии сейчас [нужно] не только защищать Родину с оружием в руках.<…> Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», — заявил Малюська.

По словам министра, непонятно, почему не мобилизуют тех, кто «когда-то получил приговор». Малюська считает, что на передовую можно отправить не менее 50 тысяч людей с судимостью. Министр считает, что эти граждане безопасны для общества и могут принести пользу на поле боя.