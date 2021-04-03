ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на поселок в ДНР. Погиб ребенок

Украинские военные сбросили с беспилотника самодельную бомбу на поселок Александровское ДНР. В результате взрыва погиб ребенок. Женщина получила ранение. Об этом сообщила Народная милиция самопровозглашенной республики.

«Боевики 59 бригады ВСУ <…> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район поселка Александровское, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома», — говорится в сообщении милиции.

При взрыве погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения. Женщину отвезли в больницу и оказали ей необходимую помощь.

Накануне украинские военные открыли огонь из артиллерии по позициям самопровозглашенной ЛНР. Это произошло впервые с июля 2020 года. 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он заручился военной поддержкой Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.