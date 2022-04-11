ВСУ разрушили девять домов в ЛНР обстрелом из «Точки-У»

Девять домов в поселке Новоайдар в Луганской Народной Республике разрушены в ходе обстрела из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны украинских националистов. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС республики.

«Семь жилых домов, два нежилых домостроения, хозяйственная постройка, баня и автомобиль уничтожены после пожара от артиллерийского обстрела по поселку Новоайдар», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские нацисты 8 апреля нанесли удар из «Точки-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. По предварительным данным, погибли не меньше 30 человек, еще 100 получили ранения.

ТРК «Точка-У» — советский тактическо-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 километров. Комплекс может запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.