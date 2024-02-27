27 февраля 2024, 08:49
Российские военные уничтожили расчет беспилотников ВСУ под Харьковом
Марочко сообщил об уничтожении расчета БПЛА ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали расчет БПЛА украинской армии в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Расчет беспилотников выявили и уничтожили в населенном пункте Казачья Лопань в ходе мониторинга мест запуска ударных дронов», — написал он.
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Марочко отметил, что также в населенном пункте Волчанск ВС России высокоточным снарядом уничтожили ангар, в котором боевики развернули пункт временной дислокации подразделения беспилотных систем.
Утром во вторник пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, а еще один — над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов на Запорожском направлении точными ударами систем залпового огня «Град».
Беспилотники
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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