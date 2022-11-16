Мир 16 ноября 2022, 19:01 ВСУ признали работу ПВО около границы с Польшей незадолго до падения ракет CNN: ВСУ признали попытку перехвата ракеты ВС России около границы с Польшей РИА «Новости»

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Военные из Украины признали, что 15 ноября около границы с Польшей работали системы ПВО. Об этом они проинформировали представителей США и других союзников своей страны. Такой информацией поделились журналисты CNN.

По их данным, системы ПВО работали в непосредственной близости от места падения ракет на территории Польши. Также украинские военные сообщили, что их системы работали как раз в том временном промежутке, когда стало известно об обстреле соседнего государства.

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Журналисты CNN отметили, что эти сведения помогли представителям США установить подробности вчерашнего инцидента.

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Ракеты пока неустановленного происхождения упали на территории Польши вечером 15 ноября. Их не могли опознать из-за отсутствия каких-либо маркировок. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боеприпасы все же могут являться снарядами, выпущенными из украинских ПВО. Также в этот день он заявил, что в падении ракет нет вины властей этой страны. По его словам, ответственность за случившееся несет Россия.